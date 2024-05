Laura Gómez Flores

La candidata de la coalición Va X la CDMX a la alcaldía Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, acusó a la Fiscalía General de Justicia (FGJ)de fabricar un culpable porque necesitan políticamente cerrar el caso de mi atentado ocurrido el pasado 11 de mayo; así se lleven a una o dos personas entre las patas .

En conferencia de prensa, exigió que se sigan todas las líneas de investigación, porque personal de la dependencia y del estado de México “señalan a un tal Parka y a personajes del Partido del Trabajo y Morena como autores intelectuales”.

Advirtió que no será cómplice de un proceso mal hecho y mal cerrado para quedar bien con sus jefes políticos de Morena, pues no es inculpando a personas por delitos que no cometieron como se llegará a la justicia .

Sus abogados presentaron tres informes de la fiscalía y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en los que se habla en el primero de una motocicleta roja, en el segundo era blanca y en el tercero roja.

Además, se asienta que en el cateo de una casa en Ecatepec, donde fueron detenidos Juan Carlos N y Juan David N, se encontró un arma calibre 380, cuando en el video de los hechos se observa un revólver. Agregaron que tampoco coincide el casco asegurado con el utilizado por el agresor, y pese a que un juez solicitó la intervención de sus teléfonos, la información no se les ha proporcionado, cuando permitiría saber si estuvieron en la colonia Peralvillo.