El mandatario reiteró su rechazo al bloqueo contra la isla. Cómo por una situación política, ideológica, independientemente de quién tiene la razón, que yo sí creo que la tiene Cuba porque los pueblos tienen derecho a ser independientes, y no hay ninguna nación, por poderosa que sea, que se sitúe por encima de otro pueblo. No creo en hegemonías .

En la mañanera de ayer, se le interrogó sobre la decisión de la Casa Blanca de mantener a Cuba en el listado de supuestos patrocinadores del terrorismo , aun cuando el 15 de mayo el Departamento de Estado remitió al Congreso otra lista de cuatro países que supuestamente no cooperan plenamente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos en el año calendario 2023 , donde no apareció la isla.

Recalcó: ¿Qué culpa tiene el pueblo cubano de estar sufriendo con un bloqueo que le impide tener alimentos, medicamentos, servicios básicos? No lo merece. Eso es una violación flagrante a los derechos humanos, por una decisión arriba. Y todavía más cuestionable, de hacer un bloqueo como estrategia para procurar que ese pueblo bloqueado, desesperado en la necesidad, se le rebele a su propio gobierno. Eso es una perversidad .

Por otro lado, el jefe del Ejecutivo evitó pronunciarse sobre los próximos comicios en Venezuela –que se realizarán el 28 de julio–, aunque confió en que sea el pueblo el que elija a sus autoridades.

A pregunta sobre acusaciones de la oposición venezolana de supuestas inhabilitaciones, desapariciones y detenciones, señaló: No me quiero meter en eso porque es inclinarme a favor de un grupo y en contra de otro, entonces, no acostumbro, es como si me meto a ver qué está pasando en Estados Unidos .

Agradece apoyo La Habana

La cancillería de Cuba y el embajador de ese país en México, Marcos Rodríguez Costa, agradecieron ayer las declaraciones del presidente López Obrador en contra de la inclusión de la isla en la lista del gobierno estadunidense Estados Unidos de países patrocinadores del terrorismo.

López Obrador se pronunció en contra de la inclusión de Cuba en la espuria lista de Estados patrocinadores del terrorismo , señalaron en X.