El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, recalcó que ante la gran ventaja de la candidata de Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, la oposición intenta un golpe técnico de Estado, que busca que no se instale una porción importante de las casillas, o que de instalarse se irrumpa con hechos violentos. Asimismo, que tampoco se integre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y crear lo que se llamaría una causa de nulidad , pero ninguno de los dos escenarios se configurarán.

La senadora del PRI Beatriz Paredes sostuvo a su vez que la actual administración ha estado marcada por la incapacidad de autocrítica , que no le permitió reconocer que la estrategia de seguridad nos estaba llevando a un abismo . La ex priísta Claudia Ruiz Massieu agregó que no hay condiciones de equidad y seguridad para los comicios y un factor de riesgo es la injerencia indebida del Presidente en los procesos electorales.

Aun así, todos llamaron a votar el próximo domingo y todos se dijeron vencedores. La diputada del PT Lilia Aguilar y el senador de Morena Gabriel García Hernández mostraron que la mayoría de las encuestas dan 20 puntos de diferencia a Sheinbaum y las mentiras y la guerra sucia no van a funcionar.

Sin embargo, el diputado panista Ignacio Loyola dijo que en 1997 todas las encuestas lo ponían 25 puntos abajo, pero al final ganó la gubernatura de Querétaro y así sucederá ahora con la candidata presidencial Xóchitl Gálvez. Por la noche del 2 de junio, señaló, los votantes podrán decir ¡ya chingamos!