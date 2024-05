Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Miércoles 29 de mayo de 2024, p. 8

En la elección presidencial todos sabemos quién va a ganar, hay una clara triunfadora , Claudia Sheinbaum, pero no estamos confiados y por eso el llamado al voto masivo , afirmó el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado.

En entrevista con La Jornada, antes del cierre de campaña en el Zócalo hoy –donde tocarán Los Ángeles Azules–, resaltó que no hay ninguna posibilidad de derrota ante la coalición opositora. Es más fácil que compitan por el segundo lugar , ironizó.

Anticipó que la oposición buscará anular el proceso para robarse en la mesa lo que no puede ganar en las urnas y consideró que tanto el Instituto Nacional Electoral como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estarán sujetos a una fuerte presión de la oligarquía, pero esperamos un resultado tan contundente que no dé margen a ninguna acción que altere la voluntad popular .

Luego de tres meses de campaña, resumió que Sheinbaum realizó 165 concentraciones en las que participaron 3 millones de personas. Consolidó una propuesta, un proyecto de país, de continuidad de la Cuarta Transformación. Tenemos partido, tenemos mucha candidata y el apoyo del pueblo. Esto, más el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador, nos llevará al triunfo .

–¿Confían en el INE, en el Tribunal Electoral?

–Les hemos dado el beneficio de la duda, aunque hemos sido muy exigentes y muy claros en que han sido cómplices, tapaderas de la guerra sucia. No han actuado.

–¿Tanto así?

–Bueno, está claro que no han actuado y no sólo eso: validaron los últimos espots, que son calumnias contra nuestra candidata. Cuando los espots deben tener un claro objetivo de difundir la ideología y las propuestas de campaña, no la denostación a partir de mentiras, y algunos consejeros convalidaron esta guerra sucia.

–¿Anticipa un contenciosoposelectoral?

–Lo dicen los del Prian, lo han declarado porque se saben derrotados ante la clara ventaja de Claudia Sheinbaum. Entonces, tratarán de vender historias como la de la violencia, la de una elección de Estado, que a todas luces es falso.

–Un elemento en que se insiste, por ejemplo, es el de las conferencias del Presidente.

–Bueno, han recurrido incluso a alterar las declaraciones del Presidente para poder sancionarlo. Eso lo hizo el INE.

–Más bien un funcionario, que ya fue despedido.