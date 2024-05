Portando mantas y carteles en los que demandaban un salario digno , diversos contingentes magisteriales también se distribuyeron por avenidas y puntos estratégicos de la capital del país para realizar bloqueos que se prolongaron hasta las 14 horas.

Los docentes se concentraron en la calzada Ermita Iztapalapa a la altura del Puente de la Concordia, así como en calzada de Tlalpan, frente al Metro Chabacano. Otro grupo se trasladó a la estación Caminero del Metrobús, en Insurgentes Sur, para avanzar hasta la caseta México-Cuernavaca, en la que dieron paso libre a los automovilistas.

Un espacio que es de todos

En la mesa de negociación con la secretaria Luisa María Alcalde, agendada previamente para abordar temas de justicia social, Torres Solano afirmó que, de entrada, lo primero que nos dijo es que la plancha del Zócalo no estaba a negociación, que era un espacio público. Le respondimos que no íbamos a negociar ningún espacio que es de todos y no de un partido político, por lo que le reiteramos que no nos vamos a levantar ni a replegar .

Agregó que, pese al encuentro, por la noche continuaron las presiones para que les dejáramos el mayor espacio posible en la plancha del zócalo, a lo que respondimos que vamos a ocupar lo que se necesite y lo demás que lo usen para su mitin .