Miércoles 29 de mayo de 2024, p. 5

Mérida, Yuc., La candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, cerró su penúltimo día de campañas en Mérida, con uno de los actos más grandes que tuvo en toda su campaña, con miles de asistentes, grupos musicales y de imitadores, reparto de centenares de playeras alusivas a los candidatos locales y un escenario suficiente para un concierto. Ahí, afirmó que llevaría a su gabinete en caso de llegar a la presidencia a Mauricio Vila, gobernador con licencia y candidato al Senado, así como a la priísta Dulce María Sauri Riancho.

Por la mañana, en un encuentro a distancia con mujeres empresarias, se pronunció por mantener sus empresas porque, afirmó, se debe tener otra fuente de ingreso y no se puede vivir siempre de la política . Hay problemas cuando no tienes otra opción y ahí te vas a otro partido… y no lo digo por Ale del Moral”.

En tanto, la abanderada de la oposición agregó de último momento un acto de campaña. Aunque sigue previsto un mitin en la Arena Monterrey como su último acto masivo, programó uno más, a las 11 de la noche de hoy, una hora antes de que inicie la veda electoral, en su natal Tepatepec, Hidalgo. Prevé reunirse con su familia, amigos y pobladores de la localidad.

Gálvez también desestimó las recientes encuestas difundidas en diversos medios informativos en la recta final de las campañas electorales, en las que le dan hasta más de 20 puntos de ventaja a la candidata de Morena.

Al respecto, recalcó que cuando buscó la jefatura delegacional en Miguel Hidalgo, las encuestas le daban una clara derrota, pese a que ganó por cinco puntos.

El voto oculto