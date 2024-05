Interrogado en torno a ese punto, señaló: es a lo mejor un consejero. Es que están con esa idea. Ustedes no se dejen llevar por esos borregos, rumores, voladas .

Sobre el temor del Instituto Nacional Electoral (INE) de que en Chiapas podrían no instalarse poco más de 500 casillas a causa de la inseguridad que padece esa entidad, el mandatario consideró que se trata de voladas .

Desde su perspectiva, el domingo los mexicanos volverán a dar una muestra de mucha responsabilidad. Van a ser unas elecciones pacíficas, tranquilas. Va a ser ejemplo. Nada del México de los fraudes, no, eso se quedó atrás .

Son tiempos de definiciones

A pregunta sobre la adhesión al proyecto de la candidata presidencial de su movimiento, Claudia Sheinbaum, de Alejandra del Moral –quien el año pasado compitió por la coalición opositora por la gubernatura del estado de México y renunció al PRI–, el Presidente sostuvo: “siempre que hay una transformación son tiempos de definiciones y ahora estamos viviendo un proceso de transformación y no hay para dónde hacerse, o sea, ya no se puede simular, no hay cabida para la indefinición.

“Aunque no debe de haber maniqueísmo, en estos tiempos es muy difícil la moderación en lo político, es muy difícil el zigzagueo, el actuar en el centro, actuar de manera gelatinosa, blandengue, para que se entienda. Son tiempos de anclarnos en nuestros ideales, en nuestros principios, el decir ‘así somos’; no son tiempos para la hipocresía. Eso es una transformación”.

Se volvió a referir al epíteto de enano moral que hace unos días en Aguascalientes le lanzó el empresario Claudio X. González, uno de sus más férreos adversarios.

“Imagínense si a Salinas, a Claudio X. o cualquier empresario le dicen ‘enano moral’, o los insultan como lo hacen conmigo. ¿Por qué no tengo problema? Primero, porque tengo mi conciencia tranquila, y segundo, porque sé que esto es una causa justa, sublime, noble, porque es en voz de otros. Y cuando se lucha por una causa justa se debe estar dispuesto a pagar cuotas de humillación”, respondió el mandatario.