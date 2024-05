N

o funcionó la guerra sucia contra Claudia Sheinbaum. Ayer fueron publicadas la mayoría de las encuestas y le conceden una ventaja de 20 o más puntos sobre Xóchitl Gálvez. No tuvo éxito el go negative , ahora Jorge Castañeda está proponiendo lo que sería el go rebel : no aceptar, rechazar, rebelarse contra los resultados de la elección si la ventaja de Claudia sobre Xóchitl es sólo de 7, 8 o 9 puntos. Es decir, sólo admitirían su triunfo si fuera por 10 puntos o más. Estarían descalificando los fallos que emitan el Instituto Nacional Electoral, la noche del domingo, y posteriormente el Tribunal Electoral. En el fondo están empanicados por el continuismo: otros seis años sin deriva chayotera y todo lo que incluye. Extrañan los viajes, las distinciones, los apapachos monetarios presidenciales. Afortunadamente, las encuestas indican que Claudia tendrá una victoria sobrada, con más de 30 millones de sufragios, la marca que AMLO alcanzó hace seis años.

Zancadillas en el INE