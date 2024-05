Desde Perú, Pedro Castillo desea el triunfo a Claudia Sheinbaum

E

n el contexto de la contienda electoral en México, me permito saludar con gran emoción y desear el triunfo político-electoral a la coalición Sigamos Haciendo Historia, que representa la gran transformación iniciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Este movimiento debe continuar plasmando exitosamente el anhelo del querido pueblo mexicano, un anhelo que se remonta a la revolución agrarista liderada por los legendarios Francisco Villa y Emiliano Zapata, y que es un referente para nuestros pueblos latinoamericanos. Al pueblo peruano nos anima ese espíritu de justicia social y seguimos luchando por alcanzarla.

Desde mi injusta prisión, que he convertido en mi trinchera de lucha, estoy profundamente agradecido con el actual gobierno mexicano por su solidaridad con el pueblo peruano, con mi gobierno y mi familia. En el Perú, más temprano que tarde derrotaremos a la dictadura que asaltó nuestro gobierno popular.

Este 2 de junio celebraremos el triunfo de la doctora Claudia Sheinbaum, a quien auguramos que se convierta en la primera presidenta del querido y hermano país de México. ¡Todo con el pueblo, nada sin él!

Pedro Castillo Terrones

Expresa enojo por las difamaciones de los llamados intelectuales

Muy apreciada Carmen Lira:

Me atrevo a escribirte con letra un tanto difícil de leer, pues mi vista ha decaído al punto de que mis dedos no responden a las órdenes de mi cerebro para guiar este plumón.

Quiero decirte que hoy amanecí de muy buen humor, como me sucede casi todos los días en esta casa pequeña, pero muy querida.

Deseo contarte que ese humor desapareció abruptamente en cuanto mi mujer me leyó ese infame manifiesto suscrito por un grupo de llamados por sí mismos representantes de la cultura nacional, que arremeten, con ese estilo que quiero llamar prianista, pero que no es más que el estertor de una humareda política, fruto de los descartes de un clasismo social extremo, con un odio que en las contiendas políticas no se había dado nunca antes.

Ese buen humor que me cortó la lectura que con gesto adusto me hizo Susan, mi esposa, se me convirtió malamente en enojo: enojo político de ver a qué extremos de mentira, odio y distorsión de la realidad ha llegado la peligrosa campaña de difamación que esgrime como su única y última arma ese grupo de intelectuales pobremente convertidos en voceros de la peor calaña política vista en nuestro país.

Me considero un trabajador de la cultura en mi calidad de fotógrafo y puedo decir que, a mis 90 años, he conocido de cerca a muchos de quienes suscriben, y en distintos grados de la amistad o el convivio pude detectar desde siempre por dónde andaban histórica y políticamente. Qué bueno haberlos detectado y no sufrir decepciones al verlos firmantes de tal panfleto en defensa de la peor de los candidatos a presidir este país. Son ellos los finos, los falderillos que se unen con premura a los de su clase soberana de la cultura mexicana. Siempre han medrado a la sombra del Estado, y en los tiempos de los fraudes electorales nunca protestaron.