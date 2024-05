De acuerdo con analistas locales, los comicios por la gubernatura, para el morenista May Rodríguez será un día de campo ; no obstante, realiza jornadas de campaña como si fuera a perder.

Según encuestas que circulan en la entidad, sumadas a la percepción ciudadana, en el estado nunca antes, en este siglo, se había presentado una elección por la gubernatura donde los estudios de opinión le dan un triunfo holgado a May Rodríguez, quien incluso en sus recorridos de campaña anuncia que ganará con ventaja de 8 a 1.

Mientras en la oposición, a 10 días de las votaciones hay una disputa entre Beaurregard de los Santos (PAN-PRI), y Fócil Pérez, del PRD, pues este último pide a la priísta declinar a favor de su candidatura, al asegurar que está mejor posicionado en las encuestas.

Los abanderados del PRD a cargo de elección popular son los que están mejor colocados para ganar la elección y por ello estamos recibiendo la suma de los aspirantes del PAN y PRI, solo falta la suma de Lorena Beaurregard , declaró en entrevista con la prensa.

Sin embargo, el peso que tiene Morena en Tabasco, por ser la cuna del presidente Andrés Manuel López Obrador y donde nació su movimiento, existe una percepción ciudadana de que el partido en el gobierno podría tener problemas en cinco municipios.

En Cárdenas, donde el PRD postuló al ex diputado Tomás Brito Lara, quien hasta antes de que se dieran a conocer los resultados de la elección interna de Morena, era militante activo de ese partido, pero su inconformidad por no alcanzar la postulación lo llevó a competir por el perredismo. Lo mismo pasó con el ex petrolero Alfonso Vaca Sevilla en el municipio de Paraíso, donde lo postuló MC a la alcaldía. Ambos ex morenistas gozan de popularidad en sus regiones.

Sobre los otros tres municipios, en Tacotalpa, gobernado por MC, busca la relección el ex alcalde Ricky Antonio Arcos; en Cunduacán también pretende la relección Abraham Cano González, quien en 2012 ganó la alcaldía como candidato independiente.

En Emiliano Zapata, región ganadera del estado, distintos medios locales señalan que el ex alcalde Armin Marín Saury podría alzarse con el triunfo en esa alcaldía abanderando a MC. En 2021 compitió con por el PVEM y perdió con Morena apenas con una diferencia de 69 votos.