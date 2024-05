Un golpe que te pone en aprietos, digamos uno que te hace tambalear las piernas o cuando ves todo desde el suelo, eso puede hacer que pierdas el control mental, que te falle todo lo que habías planeado , explica el Terrible.

Surge un miedo, pero no es una cobardía a pelear o a que te golpeen, sino a no estar a la altura del reto, de estar frente a un compromi-so demasiado grande y que se te va ir de las manos esa gran oportunidad por la que tanto luchaste. A no dar el ancho. Y eso de verdad que da miedo si no estás bien preparado y apoyado por tu equipo.

Cuando critican al Canelo por la selección de sus rivales, se le acusa de estudiar muy bien a sus posibles oponentes, siempre con la seguridad de no arriesgar demasiado y de saber cuál es el punto débil del adversario hipotético. Una apuesta en las que las posibilidades de perder son casi nulas.

“Eddy Reynoso y todo el equipo, el promotor y el Canelo, analizan muy bien a sus posibles adversarios. Los estudian a profundidad y cuando los eligen preparan una estrategia muy precisa. Siempre con la seguridad de que van a ganar, aunque como sabemos en el boxeo puede pasar lo contrario.

“Si vemos la pelea, nos vamos a dar cuenta que Canelo no hizo nada extraordinario. No dio una pelea donde apabullara a Jaime o que lo tuviera al borde del nocaut. Salvo la caída, ganó con el mínimo esfuerzo y creo que desde el principio apostaron a que Munguía no tenía la misma experiencia de Saúl y les salió bien la estrategia. Para ganarle a Saúl se necesita un trabajo más fuerte del retador y de un equipo que lo apoye y le diga las palabras adecuadas. Esas que a mi parecer no le dijeron a Jaime”, concluye el Terrible Morales.