Miércoles 29 de mayo de 2024, p. a11

Novak Djokovic, último integrante del Big Three en el circuito ATP, se resiste a colgar la raqueta. Con Roger Federer en el retiro y Rafael Nadal cerca del adiós, el serbio aún presenta argumentos para extender su hegemonía y pelear por su título de Grand Slam número 25.

Aunque físicamente no se encuentra en su mejor momento y tampoco ha logrado una corona esta temporada, Nole demostró ayer que todavía le queda cuerda para defender el número uno del ranking mundial.

“Es una victoria en tres sets que es lo que cuenta en este momento. Me he sentido mejor que en las últimas semanas. Respondí, estuve concentrado. Esto me anima”, dijo Djokovic tras derrotar en primera ronda de Roland Garros al francés Pierre-Hugues Herbert ( 6-4, 7-6 y 6-4).

Durante dos décadas, Federer, Nadal y Djokovic dominaron el circuito, aunque también es innegable que el tiempo no perdona y así como comenzó su supremacía también llegará a su fin.

Ahora estoy mejor que antes, en comparación con las semanas anteriores me sentí bien, esta-mos avanzando en dirección positiva. Es simplemente el comienzo.

Mientras busca su mejor tenis e ignora los comentarios sobre un retiro cercano, el tenista continúa con su cosecha de récords. Ayer, aumentó su marca a 69 Grand Slam seguidos sin perder en primera ronda; además logró su triunfo 367 en Majors para igualar a la estadunidense Serena Williams y quedó a dos de Federer.