Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Miércoles 29 de mayo de 2024

En julio de 1959, el hombre detrás del imperio de Televisa, Emilio Azcárraga Milmo, adquirió al América con la misión de construir un equipo no sólo exitoso, sino que fuera amado por los suyos y odiado por los aficionados rivales. Ese antagonismo, más el estigma de ser favorecido por el arbitraje, explica en gran medida la llama del america-nismo. Para aquellos que lo padecen, las sospechas ensucian su historia ganadora. Si un árbitro se deja comprar, lo hace para toda la vida , declaraba en 2015 el ex silbante Joaquín Urrea, señalado por favorecer a las Águilas en la final contra Pumas en 1985. Yo asu-mo mi responsabilidad. Marqué lo que vi y, al otro día, me di cuen-ta que no sancioné una mano .

Como en el futbol la polémica se renueva cada torneo, el equipo que nació en 1916 en el número 136 de la calle José Antonio Alzate, en la colonia Santa María la Ribera, celebró el domingo otro título en la Liga Mx ante Cruz Azul, en un nuevo capítulo marcado por la controversia. Esta vez el silbante Marco Antonio Ortiz señaló una falta del mediocampista Rodolfo Rotondi sobre Israel Reyes. Con apoyo de sus asistentes, Ortiz revisó la jugada en el VAR y mantu-vo su decisión pese a los diferentes criterios en la comunicación, como revelaron los audios difundidos por la Comisión de Árbitros.

No veo falta, a mí no me parece penal , sostuvo en su revisión el colegiado del VAR, Christian Espinosa, al considerar que el lateral americanista arrastró el pie derecho para propiciar el contacto. Entre una y otra interpretación, el juez central finalmente señaló que cuando (Reyes) va a dar el paso, (Rotondi) se lo lleva con el pecho, por lo que existe una falta imprudente , la cual derivó en el gol de Henry Martín desde el manchón de penal. No todos sus colegas estuvieron de acuerdo. El que busca el contacto con Rotondi es el jugador del América. No hay una falta que pueda considerarse como penal , explica el ex árbitro Felipe Ramos Rizo.

Para contrarrestar el peso del bicampeón, miles de personas volvieron a ser militantes de un americanismo alternativo, frontal y contestatario: el antiAmérica. Por medio de diferentes archivos en video, intentaron probar la relación del club con los árbitros y su favoritismo en las finales. “Este fenómeno del famoso ‘Ódiame más’ confirma el modelo de entretenimiento por el que El Tigre Azcárraga tomó este equipo”, explica el doctor Hugo Sánchez Gudiño, profesor e investigador en la UNAM. “Es su razón de ser. En los años 90, lo hizo célebre cuando hablaba del éxito de su telenovela Los ricos también lloran y le preguntaron cuál era su secreto: ‘Darle un entretenimiento a los jodidos’, dijo. Eso genera el apasionamiento colectivo”.