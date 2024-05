Ramos Mega aseguró que se cuenta con protocolos de protección complicados para que ni partidos políticos ni personal externo tengan acceso, pues se podría correr el riesgo de que un casilla en cuestión no sea instalada o que no se pueda sacar el acta correspondiente, o que se trate de influir en los votos, lo que incluso podría derivar en un delito grave que implica una pena de hasta seis años de prisión y multas económicas.

Se prevé que los resultados de los conteos rápidos en las 16 alcaldías se den a conocer a la media noche; en tanto, a las 23 horas del 2 de junio el Instituto Nacional Electoral enviaría su información sobre conteos rápidos correspondientes a la jefatura de Gobierno.

Declinaciones son estrategia política

Por otra parte, Ramos también habló sobre las recientes declinaciones que han realizado diversos candidatos, sobre todo de Movimiento Ciudadano, al PAN principalmente, lo cual, aseguró, no tienen efectos jurídicos y sólo implican una estrategia política de los partidos.