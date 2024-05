El ex funcionario, quien otorgó la autorización de uso habitacional a City Towers, está prófugo de la justicia desde abril de 2023, indicó la candidata, al señalar que la otra propiedad estaba a nombre de la madre de Víctor.

Además, la dependencia aseguró el año pasado dos departamentos en el complejo: uno a nombre de Víctor Manuel Mendoza, ex director de Planeación, Desarrollo y Participación de Benito Juárez, hermano del candidato de la coalición Va por la CDMX, Luis Mendoza.

Otros cuatro familiares de él habitan en el mismo conjunto, y el ex delegado Christian von Roehrich exigió al socio mayoritario de City Towers, Dionisio N, quien se acogió a un criterio de oportunidad (testigo protegido), dos departamentos.

Informó que incluso su contrincante panista, Luis Mendoza, posee un departamento, que no declaró ante el Servicio de Administración Tributaria, en el conjunto Coyoacán II, por lo que el pasado 22 de mayo lo denunció ante la Unidad de Inteligencia Financiera.

El complejo residencial City Towers es habitado por 32 funcionarios y ex funcionarios de la alcaldía Benito Juárez en sus desarrollos Green & Black y Coyoacán I y II, ubicados en la colonia Santa Cruz Atoyac, de acuerdo con un informe interno de su administración, reveló la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia por esa demarcación, Leticia Varela.

Confió en que con los nuevos elementos que están saliendo a la luz, las autoridades refuercen sus investigaciones para comprobar el esquema de moches que permitió a estas personas tener sus departamentos, cuyo valor promedia 8 millones de pesos .

Los 32 funcionarios, ex funcionarios y sus familiares mantienen un perfil bajo para no generar más sospechas; incluso han comentado que tienen prohibido hablar de política con sus vecinos para no entrar en polémica, de acuerdo con testimonios recabados por Varela.

Calificó de vergüenza la forma como han operado estos delincuentes en Benito Juárez, pero hoy, gracias al audio de la ex candidata a la alcaldía por el Partido Verde Ecologista de México Ivonne Teresa Corral, comprobamos que están podridos en corrupción .

Por ello, exhortó a los vecinos de la demarcación territorial a ejercer un voto informado y a no dejarse amedrentar e intimidar por su contrincante Luis Mendoza, porque este domingo vamos a ganar y formaremos un gobierno honesto, eficiente y trabajador .

Por separado, el dirigente local de Morena, Sebastián Ramírez, dio a conocer en sus redes sociales un audio que atribuye a Ivonne Teresa Corral, colaboradora de Santiago Taboada, en el que habla del modus operandi del cártel inmobiliario, y asegura que miembros del PAN han recibido departamentos en City Towers.