Sin embargo, agregó, con el paso del tiempo, los europeos optaron por la moderación y el moderado es un conservador más despierto. Es un simulador, aquí lo vemos, con quienes aparentaban ser centristas, de izquierda moderna y luego se han revelado como conservadores. Por eso, señaló López Obrador, aunque nos decían que debíamos seguir el ejemplo de la izquierda moderna de España , se rechazó porque sabíamos que eso no iba a tener buenos resultados, como sucedió .

Ojalá les vaya bien (en la elección de los eurodiputados) porque de lo contrario no hay salida para la Unión Europea. La política económica conservadora no es opción, y cuando se está en una decadencia no hay más que luchar por una transformación, por un cambio verdadero, ya no seguir con las mismas políticas. Hay que cambiar y tener confianza en la gente, hay que voltear a ver el pueblo , sostuvo el mandata-rio mexicano.