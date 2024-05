Laura Gómez y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Martes 28 de mayo de 2024, p. 9

La Secretaría de Gobernación informó ayer que las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) ya no serán reubicadas en la colonia Anzures, de la alcaldía Miguel Hidalgo, luego de que vecinos realizaron movilizaciones para impedir el traslado e incluso recurrieron al cierre del Circuito Interior.

En sus redes sociales, la dependencia informó que en los siguientes días buscará sedes alternas para la atención de los solicitantes de refugio en el país.

Todo ello, tras la decisión de sacar a la Comar de la colonia Juárez, donde también los residentes se inconformaron por la presencia de los campamentos de refugiados en sus calles y exigieron la creación de albergues especializados.

Ayer, vecinos de las colonias Verónica Anzures y Anáhuac bloquearon por segunda ocasión los carriles centrales y laterales de Circuito Interior, además de tomar las oficinas de la Secretaría de Gobernación ubicadas en Bahía de la Ascensión 119, en rechazo a que ahí sea reubicado el organismo gubernamental.

Amagaron con ampliar los bloqueos a Ejército Nacional y Bahía de Santa Bárbara si hoy no cuentan con un papel oficial firmado sobre el anuncio de Gobernación, pues este se dio a conocer en un tuit de la dependencia.

La exigencia vecinal, puntualizaron, es que los migrantes requieren de un espacio digno y estas colonias no lo tienen. No es justo que pasen de unas calles a otras, las cuales no son un albergue, cuando México debe ser ejemplo de cómo los tratamos .