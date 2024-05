▲ Me reuní con Alejandra del Moral. Reflexionamos sobre el futuro de nuestro país y encontramos más coincidencias que diferencias (...) Le agradezco su decisión de sumarse a nuestro proyecto , publicó Sheinbaum en sus redes sociales. Foto tomada de la cuenta de X

Alma Muñoz, Georgina Saldierna e Israel Dávila

Reporteras y Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 28 de mayo de 2024, p. 6

Alejandra del Moral Vela, quien perdió la elección por la gubernatura del estado de México, renunció ayer a su militancia en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y se sumó de inmediato al proyecto de Claudia Sheinbaum Pardo.

Ambas precisaron que la ex priísta no militará en Morena y Sheinbaum fue más allá al aclarar que no se le ofreció ningún cargo.

La salida de Del Moral a ocho días de la elección provocó de inmediato una cascada de reacciones. Alejandro Moreno, dirigente del PRI, acotó que la dimisión no nos toca en nada ; el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, manifestó que los verdaderos esquiroles apuntan con el dedo a otro lugar para ocultar lo evidente .

Diputados federales del tricolor por el estado de México llamaron traidora a su ex candidata y, en contraste, senadores de Morena, PT y PVEM le dieron la bienvenida, mientras el ex gobernador mexiquense Eruviel Ávila –ahora candidato pluri a diputado por el Verde– celebró que Sheinbaum gana a una gran persona, gran política y gran ser humano .

Después de que Del Moral Vela informó su separación del tricolor, Sheinbaum difundió una fotografía con ella y más tarde, al llegar a Tabasco, reveló que el acercamiento se realizó a través de una persona conocida y ella decidió acercarse. Nos vimos y como dije (en redes sociales) encontramos más coincidencias que diferencias .

–¿Qué aporta Alejandra del Moral a su campaña? –se le preguntó en entrevista.

–Ella se decidió incorporar. No es que vaya a militar en Morena, en el Verde o en el PT, y realmente lo que muestra es esta gran suma de mexicanos y mexicanas por la transformación.