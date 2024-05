Yo siempre he dicho que Claudia ama a los del PRI, a los del PAN, tanto se queja, pero le encantan. Aquí prácticamente todo Morena se fue el PRI. Aquí hay dos proyectos, la democracia o el autoritarismo. Ella decide apoyar un proyecto autoritario, es su decisión, la respeto. En ese sentido, miles de mexiquenses están con nosotros, no se los lleva por una situación, por la incongruencia , expresó.

A su llegada al recinto ferial, se preguntó a la abanderada de PAN, PRI y PRD su postura tras el anuncio de la ex candidata mexiquense del tricolor.

Guadalajara, Jal., Horas después de que la ex abanderada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la gubernatura del estado de México Alejandra del Moral, renunció a su partido y dio su apoyo a Claudia Sheinbaum Pardo, la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, sostuvo que la morenista ama a los de PRI y PAN .

Asimismo, descartó que la decisión de Del Moral sea un golpe para su campaña porque ella no traía nada, no se lleva nada; no tenía ni ganas de ganar, entonces ¿qué se va a llevar?, nada .

Para Gálvez, el respaldo de la mexiquense para Sheinbaum Pardo muestra que en el partido guinda están desesperados, que ya se dieron cuenta que vamos a ganar y van a buscar lo que puedan esta semana para tratar de bajar el ánimo en esta campaña .

En tanto, luego de la final del futbol mexicano, se le preguntó si ella no la va a cruzazulear en los comicios del domingo. No, a ver, el cruzazulear es cuando vas ganando y pierdes, aquí yo vengo de atrás. La que la va a cruzazulear es Claudia , apuntó.

Por la noche, cerró sus actividades en Ciudad Guzmán con un lleno en la plaza principal de esta localidad del sur de Jalisco.