Alonso Urrutia y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Martes 28 de mayo de 2024, p. 4

De cara a la cita con las urnas del próximo domingo, el consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), presidente de las comisiones Unidas de Organización y Capacitación Electoral, Martín Faz, sostuvo que el organismo ha cumplido con generar las condiciones para la realización de la jornada en paz; sin embargo, reconoció que existe la preocupación por la situación de inseguridad que prevalece en Chiapas, donde las corporaciones de seguridad desplegarán un dispositivo especial.

Faz subrayó que si bien en otras entidades existen algunas alertas por cuestiones de inseguridad, se encuentra muy focalizadas en regiones específicas (Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Jalisco), por lo que para el INE, sólo en Chiapas hay una preocupación generalizada. Ahí sí, nos especificaron (en la reunión con el gabinete de seguridad), se aplicará un despliegue mayor precisamente porque dijimos que Chiapas es un lugar que nos preocupa más por los datos de inseguridad que nos han dado .

En un informe del INE sobre acciones en materia de seguridad, el organismo reconoce que en ese estado sureño se enfrentan dificultades que podrían impactar la elección, pues existen riesgos de que pudieran no instalarse poco más de 500 casillas de las casi 7 mil que el organismo tiene previsto colocar el domingo. En el desagregado de acciones emprendidas que reporta el INE se da cuenta del reforzamiento de la vigilancia militar o policiaca en los distritos ubicados en Bochil, Frontera Comalapa y Chicomuselo, entre otros.