Ególatra, el esperpéntico personaje se autocalifica como el político más popular del mundo , el máximo exponente de la libertad , el segundo líder a nivel internacional (no dijo quién es el primero), cada vez que yo voy a un lugar es una fiesta y sandeces como esas, pero en los hechos en esos cinco meses ha perdido más de 10 puntos porcentuales de apoyo ciudadano, y contando: muchos de quienes lo votaron se arrepienten.

En el granero del mundo , subraya el análisis, las empresas alimenticias están reduciendo la producción a pesar de que hay hambre. Las empresas Bimbo, El Noble, San Martin del Tabacal, Arrebeef Frigorífico, Pepsico y Danone están ajustando sus plantillas despidiendo o suspendiendo a casi 400 trabajadores a los que se suma una enorme pérdida de más de 10 mil puestos perdidos en las empresas pesqueras de la Patagonia .

Prácticamente todas las fábricas de autos y material de transporte están reduciendo el personal ; en el sector de la construcción, observamos que donde antes había obras, ahora hay despidos; las suspensiones y ceses en el sector de la industria siderúrgica no se limitan al caso de Acindar (Arcelor); lo mismo en la industria textil y del calzado, comunicaciones e información; industria de la madera, muebles y colchones; minería y energía; fabricantes de neumáticos, petroquímica y plástico; sanatorios, hotelería, colegios, seguridad privada, transporte, suministro de agua, gas y electricidad. “En todos los sectores y en todos lados se está produciendo este fenómeno (…), que no afecta a una región o provincia en particular sino a todo el país, algo característico de las crisis”.

El análisis puntualiza: como si fuera poco el haberles arrebatado ingresos a las familias, bajándolas de pobres a indigentes, de clase media a baja y de media-alta a media, la angustia social crece con la posibilidad de perder el empleo. Definitivamente, si hay algo peor que ganar poco, es no ganar nada. El nuevo gobierno es el Rey Sadim, quien todo lo que toca lo destruye. El final ya está escrito y es el mismo que se encontrará en los libros de historia de los años 90 .

Las rebanadas del pastel

Pero qué necesidad, diría Juanga. ¿Más basura tricolor? (Alejandra del Moral, que pregona Morena es el cambio que destruye ) ¿Más chapulines impresentables con larga cola de corrupción? ¿En serio aporta algo al proyecto de Claudia Sheinbaum? Es tiempo de mujeres y transformación , dice la candidata. Sí, pero ¿con cartuchos quemados?

