Ombudsman Social

Asunto: Inbursa le quita su pensión

No sólo de elecciones vive el hombre. También sobrevive de su pensión. Pero si a ese ingreso raquítico, que no fue contemplado para incrementarse en las nuevas versiones para los próximos pensionados, le quitamos un 25 por ciento mensual de un crédito no reconocido, entonces quizá de pura esperanza, o de pura casualidad, vive el hombre.

Le he pedido a Grupo Financiero Inbursa, por medio de una carta, que no reconozco un crédito que me están descontando mes a mes, van 22 mensualidades descontadas a la fecha y sumarán un total de 60, es decir, a cinco años. Inbursa no ha contestado a las preguntas de mi carta y solamente me está exigiendo documentos para su investigación .

Marcos Celis Vázquez

Twitterati

