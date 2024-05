Stoltenberg solicitó horas antes levantar las restricciones a Ucrania sobre el uso de armas suministradas por miembros de la alianza para atacar territorios rusos, a lo que Peskov indicó que ésta no puede ser su opinión personal dada su posición como jefe de la OTAN.

Peskov señaló que la OTAN está directamente involucrada en el conflicto de Ucrania, y añadió que la alianza está elevando el grado de escalada.

El canciller Lavrov explicó: ­ Dudo que el secretario general pueda asumir la responsabilidad de hablar en nombre de los miembros del bloque cuando este tema no se debatió en el seno de la OTAN . El vocero del gobierno socialdemócrata alemán, Steffen Hebestreit, declaró que las palabras el fin de semana del canciller federal, Olaf Scholz, de que Ucrania no podrá ingresar en la OTAN en los próximos 30 años se interpretaron mal, pero no dio ningún otro plazo.

En el frente de guerra, 12 drones de ataque de Kiev fueron interceptados en el espacio aéreo del suroeste de Rusia.