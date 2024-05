De la Redacción

Periódico La Jornada

Martes 28 de mayo de 2024, p. 29

Texcoco, Mex., El candidato de Morena al Senado por el estado de México, Higinio Martínez, dio la bienvenida al proyecto de la 4T a la ex dirigente priista Alejandra del Moral, al manifestar que hay tiempos para todo, para restar y dividir, y hoy son tiempos de sumar. Tras conocerse que la también ex candidata a la gubernatura del estado de México se reunió en días pasados con Claudia Sheinbaum, el senador con licencia señaló que ese acercamiento de Del Moral, previa renuncia al PRI, suma y ayuda. Sostuvo que esta decisión de la ex lideresa tricolor “confirma nuestra certeza de que @Claudiashein y #morena ganarán el próximo domingo. Sin titubeo alguno doy la bienvenida a Ale del Moral a este proyecto ¡Toda mi confianza a la doctora Sheinbaum!”