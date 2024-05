Carlos García

Martes 28 de mayo de 2024, p. 28

León, Gto., Guanajuato, uno de los estados más violentos de la época reciente, será gobernado por primera vez por una mujer. El costo de la inseguridad en los hogares de la entidad asciende a 15 mil 247 millones de pesos, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública (Envipe).

Quien resulte ganadora entre las candidatas de PAN-PRI-PRD, Libia García Muñoz Ledo; de Morena-PVEM-PT, Alma Alcaraz Hernández; y de MC, Yulma Rocha Aguilar, tendrá como principal reto reducir los altos índices delictivos.

En el primer cuatrimestre del 2024 mataron a mil 2 personas en la entidad y durante marzo y abril hubo un repunte en el número de homicidios dolosos, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La encuesta reciente del Instituto Nacional de Estadística y Georgrafía (Inegi) señala que los guanajuatenses gastaron 4 mil 829 millones de pesos en medidas preventivas contra la inseguridad, como cambiar puertas, ventanas, cerraduras, colocación de bardas y barandales, comprar un perro, entre otras.

El sondeo señala que en el estado, durante 2022, sólo fueron denunciados 10.9 por ciento de los ilícitos cometidos y el Ministerio Público abrió una carpeta de investigación en 74 por ciento de los casos.

La cifra negra en el estado corresponde a 91.9 por ciento de los delitos cometidos, en los cuales no hubo denuncia o no se abrió una investigación , refiere la encuesta del Inegi; 33.4 por ciento de los guanajuatenses no denuncian porque consideran que es una pérdida de tiempo y 11.6 por ciento por desconfianza a la autoridad; 67.2 por ciento de los mayores de 18 años considera que la inseguridad es el problema más importante que los aqueja, refiere el documento.

La quinta economía del país

Guanajuato es la quinta economía del país y ha recibido –en los últimos cinco años y medio– 7 mil millones de dólares de inversión, según datos de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable.

La entidad es primer lugar en producción de vehículos; se registró un aumento de 17 por ciento , al corte de febrero de 2024.