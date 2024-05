Ha habido continuidad, no hay mejoras todos los años, pero la tendencia es ir en aumento, digamos que cada administración ha abonado en este objetivo y en este caso, en el periodo de AMLO coincide con los menores niveles de pobreza y como tema secundario vienen los apoyos sociales , planteó Salazar.

El organismo precisó que para 2023 México contó con 38 millones 100 mil viviendas, lo que supuso un aumento de 3 millones 500 mil respecto a 2018.

De estas, 92.6 por ciento contaban con paredes de materiales como tabique, ladrillo, block, piedra, cantera, cemento o concreto; 78.6 por ciento tenían techos de losa de concreto o viguetas con bovedilla, mientras los materiales predominantes en pisos fueron la madera, mosaico u otro tipo de recubrimiento, con 51.7 por ciento, y pisos de cemento o firme 46 por ciento.

Según las cifras, la mayoría de los hogares del país están conformados por dos integrantes, 22 por ciento, seguido de tres, con 21.1 por ciento; los de cuatro, 20.8 por ciento; las personas que viven solas representan 14 por ciento; los de cinco integrantes, 12.4; de seis, 5.2, y de siete o más fue de 4.4 por ciento.

En 2023, 85.5 por ciento de los hogares fueron familiares y 14.5 no familiares. Estos porcentajes muestran un incremento en hogares no familiares, en contraste con 2018, cuando los primeros representaron 87.7 por ciento y los no familiares 12.3 , detalló el Inegi.

En 2023, la población en México era de 129 millones 500 mil personas, de las cuales 67 millones o 51.7 por ciento fueron mujeres y 62 millones 500 mil o 48.3 por ciento eran hombres. Las entidades que concentraron el mayor porcentaje de población: estado de México, 13.5 del total; la Ciudad de México, con 7.2; Jalisco, 6.6; Veracruz, 6.3, y Puebla, con 5.1 por ciento.

La Enadid muestra un incremento de la tasa de participación económica de la población de 15 años y más, con 65.7 por ciento; un aumento de 2.4 puntos respecto a 63.3 por ciento de 2018 y de 2.9 contra 62.8 por ciento de 2014.

Aun cuando la tasa de participación económica es mayor y el desempleo está en sus mejores niveles, la afiliación de las personas a instituciones de seguridad social ha disminuido. Según el Inegi, 62.1 por ciento de las personas cuentan con seguridad social y 37.9 por ciento no, mientras en 2018 los porcentajes eran de 82.5 y 17.5 por ciento, respectivamente.