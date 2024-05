Afp y Ap

Periódico La Jornada

Martes 28 de mayo de 2024, p. a12

París. Rafael Nadal, dueño y señor de la arcilla de Roland Garros, no logró firmar una nueva resurrección en la pista central del torneo parisino y cayó en primera ronda en el que pudo haber sido su último partido en la capital francesa.

Alexander Zverev, número cuatro del ranking mundial, no permitió un milagro para el tenista español.

Hay muchas posibilidades de que este sea mi último juego aquí pero aún no he tomado una decisión. Me gustaría regresar para Juegos Olímpicos. Pero si ha sido la última vez, lo he disfrutado , dijo Rafa, quien fue observado en las tribunas por Novak Djokovic, Carlos Alcaraz y la número uno del mundo, Iga Swiatek.

El enfrentamiento tuvo como único dominador al alemán, salvo el intento de rebelión de Nadal al final del segundo set y al inicio del tercero. El marcador reflejó lo vivido en la cancha: 6-3, 7-6 y 6-3 a favor de Zverev

Tuve buen nivel, fui competitivo, pero no fue suficiente para vencer a Alex que vive un buen momento en su carrera.

Nadal regresó a París 722 días después de su último partido ahí. Lo hizo a sabiendas de que su estado físico no es perfecto pues ha sufrido una interminable sucesión de problemas físicos.