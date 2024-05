Alberto Aceves

En cada partido que gana el América existen dos versiones de una misma jugada. Para los equipos que lo padecen, las principales sospechas recaen en los criterios del árbitro, en una aplicación diferenciada de lo que dicta el reglamento. Prefiero no decir nada para no ligar una multa, pero tengo mucha impotencia , declaraba el domingo el mediocampista de Cruz Azul, Rodolfo Rotondi, sobre la decisión del silbante Marco Antonio Ortiz que derivó en el penal a favor de las Águilas.

En su afán por detener un avance dentro del área de Israel Reyes, Rotondi intentó recuperar la pelota con una barrida y terminó llevándose en el camino al lateral americanista. Con apoyo de sus asistentes, Ortiz señaló la falta y corroboró el contacto en la cabina del VAR, rodeado de elementos de La Máquina que discutieron su juicio. La decisión es: tiro penal a favor del equipo América. Falta imprudente del jugador número 29 (Rotondi) , sostuvo con el micrófono abierto en el estadio Azteca. Todo cambió desde ese momento.

Henry Martín hizo el 1-0 y las Águilas conquistaron su campeonato 15. Pero dada la cantidad de críticas en redes sociales, la Comisión de Árbitros de la Liga Mx avaló la decisión de Ortiz con un video en el que se revelan los audios del VAR, sin criterios demasiado claros. No veo falta , dice el asistente del VAR, Christian Espinosa, al considerar en su revisión que Reyes arrastra el pie para propiciar el contacto. A mí no me parece penal , concluye.