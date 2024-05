▲ Familiares de desaparecidos realizaron ayer el Bordatón, un acto de memoria ante un problema que, señalaron, no es nuevo, pero el Estado quiere minimizar. Foto Luis Castillo

Añadió que Bordatón nos significa también un acto de amor y solidaridad para las familias de parte de quienes nos acompañan, reflejándonos una luz, porque ha llegado a laconsciencia y la sensibilidad de a quienes afortunadamente no les ha ocurrido y que están dispuestos a no seguir permitiendo las injusticias e impunidad que significa la desaparición forzada de personas, por ello agradecemos a quienes hoy están aquí abrazando a todos los colectivos del país y sus desaparecidos con su apoyo .

Las organizadoras señalaron que “estas acciones son para no olvidar, de exigencia y de memoria, eso es el Bordatón: una acción que nos reúne el día de hoy mediante esta exposición para visibilizar y bordar los pendones de todas las personas desaparecidas del país”.

En entrevista con La Jornada, Fabiola Rayas, de la organización Familiares Caminando por Justicia, quien busca a su amigo Miguel Ángel desde febrero de este año, apuntó que la meta del Bordatón es hilvanar los nombres de los más de 115 mil desaparecidos en el país.

Este evento es para honrar a todas las familias buscadoras y visibilizar los procesos de memorización que se llevan a cabo en el país, ya que los estamos recolectando y subiendo a una cartografía.

Lamentó que el gobierno federal sigue sin contar con un registro fiable y actualizado de desaparecidos. Cuando consultamos el censo nacional nuestros desaparecidos no estaban, porque no existe un registro actualizado. No se ha llevado a cabo un archivo adecuado .

Por separado, Lizeth Cardona Martínez, del Colectivo Corazones Robados, y quien busca a su padre desde el 21 de marzo de 2009, desaparecido en Piedras Negras, Coahuila, reiteró que esta acción de memoria tiene el objetivo de sensibilizar a la sociedad, para que se conozca este problema. Últimamente ha habido muchas desapariciones de jóvenes. Queremos que este sector de la población se concientice de que puede pasar una desaparición forzada .