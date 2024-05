Lorenzo Chim

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 27 de mayo de 2024, p. 4

Campeche, Camp., El candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la Presidencia, Jorge Álvarez Máynez, sostuvo que los buitres de la política nos querían fuera de la boleta, pero aquí estamos de frente para ganar la elección , tras encabezar el cierre de campaña de los abanderados de su partido en la entidad.

Lamentó de nuevo el colapso del escenario el pasado miércoles durante un mitin en Monterrey, Nuevo León, y expuso que pese a las intenciones de los buitres de la política para sacarlo a la mala de esta elección, seguirá de frente, callará bocas y pondrá a MC como un partido ganador en varios estados, entre ellos Campeche.

Señaló que pese a las pretensiones de la gobernadora morenista Layda Sansores para sacar a Elíseo Fernández de la contienda por un escaño en el Senado, su nombre estará en las boletas y arrasará en los próximos comicios.

Recordó que Sansores integró un expediente judicial para sacar a Fernández –ex alcalde de esta ciudad y ex candidato de MC a la gubernatura, quien obtuvo la mayor cantidad de votos en el proceso de hace tres años– de los comicios, y si bien es cierto que las autoridades electorales le quitaron el derecho a competir, eso no quiere decir que no vaya a tener la mayoría de votos el 2 de junio.