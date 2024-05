El poder para imponer gobernadores y presidentes no puede ser proclamado abiertamente, ya que el reglamento de la FMF pide neutralidad en asuntos políticos y religiosos; no obstante, es conocido el activismo de las televisoras, y la relación de algunos clubes (Pachuca, Mazatlán, etcétera) con gobiernos y municipios... En 2018, el directivo Decio de María manifestó que, en lo sucesivo, los equipos rechazarían dinero público, no tanto por un tema moral, sino porque había enfado entre los dueños que no lo recibían, pues no había piso parejo .

Desde que los propietarios asumieron las riendas se descuidó el impulso al talento nacional en casi todos los clubes, importan futbolistas a raudales; además, la quita de descenso y ascenso resta emoción y espectáculo. Si la Liga Mx Femenil pierde interés porque sólo le invierten cinco o seis equipos, la varonil pinta igual; la mayoría se mece en la hamaca del no descenso, otros suspiran por la Segunda División de España (Grupo Orlegi, Pachuca y ahora Bravos de Juárez alzan la mano)... Acá sólo les queda hacer valla al esperado finalista: América. Y al inesperado: Cruz Azul.

El contubernio entre clubes y la reventa elevó los precios de los boletos de la final América-Cruz Azul hasta a 9 mil pesos, un abuso y falta de respeto para los fanáticos… Javier Vasco Aguirre dijo adiós al Mallorca, se perfila como el mandamás del Tri y para ser un influyente que podrá pujar para el regreso del descenso… Grupo Pachuca acaricia el lucrativo Mundial de Clubes, ya subió al Léon y puede trepar también a Tuzos si vence el sábado al Columbus, día en que el Real Madrid buscará su Orejona 15 ante el Borussia… Sin claro favorito hoy será la final femenil Rayadas-Águilas.