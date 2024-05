Bartlett comenta nota en la que lo mencionan

e refiero a la nota titulada Morena acusa al INE de ayudar al PAN en el tema de representantes , publicada el pasado 23 de mayo en La Jornada. Toda vez que se recupera la intervención de un consejero electoral aludiéndome, me permito realizar los siguientes comentarios.

En la sesión del Consejo General del INE de fecha 22 de mayo del presente, a propósito de una discusión sobre el retraso en el proceso de acreditación de registros de representantes de casilla, el señor Uuc-kib Espadas dijo: “(…) en los tiempos oscuros, en que el más grande defraudador vivo de la historia de México, Manuel Bartlett, estaba a cargo de las elecciones, hasta ese señor tenía cierta mano izquierda para permitir que se registraran (…) que luego el día de la elección los golpearan y los expulsaran de la casilla para rellenar las urnas, eso era otra historia”.

Remata diciendo: No me parece que debamos de ponernos un paso atrás de una figura tan emblemática de la defraudación electoral, como era este señor .

A propósito de una discusión en la que yo no venía al caso, me declara el más grande defraudador vivo de la historia . En primer lugar, esta imputación personal de que yo manejaba nombramientos para luego golpearlos y expulsarlos de la casilla, es absolutamente falsa y arbitraria; no tiene ningún elemento que me implique en esta maquinación en toda la historia electoral de México. Es una afirmación totalmente infundada, atemporal y absurda que se convierte en un pretexto para insultarme.

Emite estas injurias y descalificaciones apoltronado en un sillón de consejero, creyendo que esa representación lo coloca en una posición elevada para lanzar improperios, que desde ese supuesto trono puede proferir mentiras. Es un fanfarrón pretendiéndose un justiciero electoral, hombre de izquierda pontificador que le hace el juego a la derecha. Sus actitudes no lo engrandecen, lo disminuyen y lo desacreditan como árbitro electoral.

El señor Uuc-kib es un personaje irrelevante, con un desempeño mediocre, si de historias personales hablamos.

Manuel Bartlett Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad

Exige respeto a universidades interculturales

La Asociación Nacional de Universidades Interculturales (ANUI) exige respeto a nuestras instituciones y pueblos originarios, afromexicanos y comunidades equiparables. Estamos preocupados por los dichos de la señora Xóchitl Gálvez, quien intenta apropiarse patrimonialmente de una lucha que no es suya.

El contexto: 1. Vicente Fox prometió una universidad indígena mazahua en visita a San Felipe del Progreso, estado de México. El presidente Fox transfirió a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a cargo de Xóchitl Gálvez, se limitó a remitir la solicitud a la Secretaría de Educación. Esta propuesta no prosperó por sus connotaciones racistas y excluyentes.

2. Las universidades interculturales se crearon por decretos estatales, no federales.

3. La candidata Gálvez solicitó grabar dentro de una universidad; se le explicó que no era posible debido a restricciones electorales; aun así, violentó al utilizar un dron para hacer tomas, que fueron manipuladas en un espot publicitario, lo que demuestra su falta de respeto hacia la comunidad.

4. Las universidades interculturales, que hoy son más del doble, tienen un enfoque de interculturalidad crítica, contrario al planteamiento inicial.

5. Estas universidades son espacios de conocimiento y respeto hacia la diversidad cultural de México; deben ser protegidas de la manipulación política.

Por la ANUI, Dionicio Toledo

Votar con fervor

Podrá hacer mucho calor

pero porque el cambio siga

y justicia se persiga

hay que votar con fervor.

Benjamín Cortés V.

“Soberbia prianista”

La oposición ataca al presidente López Obrador, a Claudia Sheinbaum y a Morena, tomando como arietes a Venezuela y Cuba, poniéndolos, irrespetuosa e inconscientemente, de ejemplo de muchas cosas negativas, aunque cuando fueron gobierno, todos los calificativos y conceptos vertidos fueron práctica recurrente de sus administraciones y despreciaban a los mexicanos de manera abierta. Los prianistas se atreven, hipócritamente, a lanzar la primera piedra, olvidándose de su vergonzante pasado, y pretenden regresar al poder.

Fernando Quiroz N.

Invitación

Conferencia sobre desapariciones en México

El Colectivo Morena Chilangos (Comochi) invita a la conferencia Las desapariciones en México agravio no resuelto, con Francisco Cerezo, miembro del organismo de derechos humanos, Comité Cerezo. La cita es mañana a las 18 horas (en modalidad presencial), en el Albergue del Arte, ubicado en Alberto Zamora 32, casi esquina con Felipe Carrillo Puerto, paralela a Miguel Ángel de Quevedo, colonia Villa Coyoacán, CDMX.