Reuters, Afp y Europa Press

Periódico La Jornada

Lunes 27 de mayo de 2024, p. 24

Washington. El ex presidente estadunidense Donald Trump fue abucheado la noche del sábado durante su comparecencia en la convención del Partido Libertario en Wa-shington, donde asistió en busca de votos para los comicios de noviembre en los que pretende otro mandato. Y al no poder acallar los gritos de embustero e hipócrita , el republicano pasó al ataque y reviró: parece que no quieren ganar .

Los libertarios, que creen en un gobierno limitado y en la libertad individual, culpan al magnate de apresurar la creación de una vacuna contra el covid-19 y de no hacer más para evitar las restricciones a los no vacunados.

Cuando Trump subió al escenario en Washington, le gritaron mierda y que te jodan , entre otra frases. Un sector más reducido de la multitud, los partidarios de Trump, lo vitorearon.

Poco antes de que apareciera, un miembro del Partido Libertario gritó: ¡Donald Trump debería haber recibido un balazo!

El aspirante intentó ganarse a sus anfitriones llamándolos fieros campeones de la libertad y calificando a su contrincante, el presidente Joe Biden, de tirano , que con sus compañeros demócratas forma parte del “auge del fascismo de izquierda.

No deberíamos pelear entre nosotros. Si Biden vuelve, no habrá más libertad para nadie en nuestro país. Únanse a nosotros. Se lo pedimos a los libertarios. Debemos trabajar juntos , clamó en medio de los insultos.

Pero al ver que los abucheos no cesaban decidió atacar: nomínenme, o al menos voten por mí, pero sólo si quieren ganar. Si no, entonces quédense con su 3 por ciento , se burló, en alusión al porcentaje que obtuvieron en las elecciones de 2016.

Prometió poner a un libertario en su gabinete si llega a la Casa Blanca, lo que fue respondido con gritos de ¡mentira!

Una persona sostenía un cartel en el cual se leía: ¡no se permiten aspirantes a dictador! Finalmente fue sacado del acto por el equipo de seguridad, reportó The Guardian.

La campaña de Trump no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la hostil recepción.

Sin embargo, Trump logró aplausos con la promesa de liberar a Ross Ulbricht si gana la elección. Esta persona cumple cadena perpetua por crear y gestionar un sitio web de compra y venta de drogas y otros productos ilegales, causa por la que pelearon los libertarios al considerar que la justicia se extralimitó en sus atribuciones.