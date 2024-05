Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Lunes 27 de mayo de 2024, p. 28

En un escenario donde la capital de Oaxaca vive su peor momento de inseguridad, una crisis por falta de agua incluso en los hospitales y una acentuada gentrificación, el doctor Martín Vásquez Villanueva, candidato de PRI y PAN a la presidencia municipal, anticipa: la elección del 2 de junio es un llamado a tiempo para evitar el colapso de la ciudad y la única manera es sacar a los ineptos. La alternancia en Oaxaca es inminente, y voy a ganar .

En entrevista con La Jornada, el ex secretario de Salud del estado evalúa que la disputa por la alcaldía sólo está entre él y el munícipe de Morena, Francisco Martínez Neri, quien busca la relección, a pesar del estatus en que mantiene a la ciudad y de su abierto conflicto con el gobernador morenista Salomón Jara Cruz.

Morena logró su primer gobierno en la capital oaxaqueña con Oswaldo García Jarquín (2019-2021), quien no logró su registro para un segundo periodo por los escándalos de presunta corrupción que Martínez Neri prometió investigar, pero no cumplió.

A García Jarquín le reventó la crisis de la basura e incluso el sindicato de limpia 3 de Marzo arrojó desechos frente a su casa. Hoy el problema con el manejo de los residuos sigue sin resolverse por el alcalde en campaña.

Vázquez Villanueva resalta: El cambio en la ciudad de Oaxaca está a la vista, por las malas administraciones de Morena. La ciudadanía se hartó de su forma de gobernar en la capital del estado .

Juego de vencidas entre las facciones de Morena

Durante la conversación, el ex diputado federal y ex director de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, cuenta el juego de vencidas entre las facciones de Morena en la entidad:

“Desde la sucesión para el gobierno del estado (en 2018) se dio la confrontación entre Martínez Neri, quien quiso competir, y Salomón Jara, quien tiene dos hermanos con poder en la entidad, porque aquí gobierna la familia. Noé, el hermano incómodo, con el que hay que negociar obras y apoyos financieros; y Amador Jara, que juega con el alcalde.

“El candidato de Noé y del gobernador para la alcaldía era el diputado local Luis Alfonso Silva, pero Martínez Neri le tumbó la candidatura en un cabildeo con las autoridades electorales y se impuso a Salomón. Es conocida la ruptura por ese motivo y con ese antecedente de juegos y alianzas, que no son gratas para el gobernador, no van a dejar pasar su relección.

En el tercer lugar en los sondeos se ubica el candidato por el PVEM, Raymundo Chagoya –hijo de Patricia Villanueva, ex procuradora con Ulises Ruiz Ortiz–, a quien tratan de apuntalar desde el gobierno del estado, vía Noé Jara . Por MC, en el sótano, compite Pablo Ramírez, hijo del ex vocero de Ulises Ruiz, Héctor Pablo Ramírez.