Sergio Ocampo Arista

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 27 de mayo de 2024, p. 26

Chilpancingo, Gro., A una semana de que se celebren elecciones, en el estado de Guerrero hay temor entre la ciudadanía, aseguró el obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, José de Jesús González.

Durante la firma del Compromiso por la paz de Guerrero, encuentro con los candidatos a elección popular, el jerarca católico sostu-vo que algunos candidatos han pedido que la Iglesia levante la voz, que los dejen participar libremente, porque sí existe miedo .

Unas horas después de la firma del acuerdo, realizada en la rectoría de la Universidad Autónoma de Guerrero, el presbítero José Filiberto Velázquez, director del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello, dio a conocer que ayer, alrededor de las 10 de la mañana, cuando iba a oficiar una misa, fue intimidado por soldados que llegaron a la Casa del Peregrino, al sur de esta capital.

El clérigo, quien organizó y promovió la firma del pacto, reprochó: ¿Se ocupan (requieren) 20 soldados para intimidar a un sacerdote? Esperando que dieran las 10 (de la mañana) para la misa en la colonia El Huajal, en Chilpancingo, llegaron al vehículo en que me encontraba con actitud prepotente, y sin razón, una veintena de soldados pidiendo identificación .

En un escrito en Facebook, Velázquez cuestionó: ¿Para eso está el Ejército en las calles? Si saben dónde están los delincuentes, ¿por qué no van a sus casas? ¡Con el pueblo, no!

Mientras, en entrevista, el obispo González manifestó: Somos más los que queremos un Guerrero en paz, libre, y que podamos ejercer bien el voto. Hay una pequeña tensión, pero hay esperanza de que (las elecciones) corran pacíficamente; no he escuchado muchos conflictos o agresiones en general en Guerrero, donde me he movido .

El clero católico reza para que se dé un voto libre