Se informó que 55 de los 58 lesionados fueron atendidos en el lugar por los Servicios de Urgencia del Estado de México, la Cruz Roja y unidades de protección civil de municipios aledaños. Sólo tres fueron trasladados al hospital municipal, pero no tienen heridas que pongan en riesgo su vida.

Agradeció el inmediato apoyo que recibió de las autoridades estatales, pues al lugar llegó un helicóptero del grupo de rescate Relámpagos, por si era necesario trasladar a algún herido de gravedad a un hospital, pero al final no fue necesaria su intervención.

Lamento mucho lo acontecido, fue algo que sucedió de manera natural, no lo esperábamos, me siento consternado por lo que pasó, pero les quiero decir que no los vamos a dejar solos, estaremos al tanto de todas las personas que sufrieron algún perjuicio y los vamos a acompañar , aseguró el abanderado guinda.

Un paramédico que llegó al lugar del percance y aparece en el video del candidato morenista informó que en el lugar fueron valoradas 32 personas por lesiones leves, ninguna de las cuales está en riesgo hasta este momento . Más tarde, la administración estatal actualizó la cifra de lesionados a 58.

“Nosotros clasificamos a los heridos como ‘prioridad verde’, que quiere decir que no es necesario trasladarlos a un hospital, sino que pueden ser atendidas aquí”, precisó.

Alfredo González mencionó que fueron reportados varios asistentes con crisis nerviosa y de ansiedad, quienes también recibieron atención de los servicios de urgencia de la entidad.

Sobre la situación en Ixtlahuaca, luego de que un ventarrón tiró la lona colocada en un campo donde Lupita Díaz, abanderada de Morena a esa alcaldía durante su cierre de campaña en la comunidad de Concepción de los Baños, los servicios de emergencia reportaron que sólo hubo crisis nerviosas y en el lugar atendieron a una decena de seguidores.