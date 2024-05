Europa Press

Periódico La Jornada

Lunes 27 de mayo de 2024, p. a11

París. El tenista español Carlos Alcaraz firmó ayer un plácido debut en Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada, al imponerse en primera ronda al estadunidense Jeffrey John Wolf (6-1, 6-2, 6-1), un resultado que le da confianza después de tres semanas alejado de las pistas por una lesión en el antebrazo derecho.

El murciano, número tres del mundo y que tiene las semifinales de 2023 como su mejor resultado en la arcilla parisina, no dio muestras de que su lesión lo limitara y no pareció sufrir en exceso en su primer partido en la Philippe-Chatrier, a pesar del contratiempo que supuso el break con el que le sorprendió el estadunidense en el primer juego del encuentro.

Estoy muy contento por estar de vuelta a París. Ha sido un mes realmente difícil para mí. Me encanta el tenis, jugar, los partidos... Y cuando me quedo sin eso, me duele , comentó al finalizar el partido.

En otro duelo mediático del día Stan Wawrinka venció a Andy Murray por 6-4, 6-4 y 6-2.

Campeones de tres torneos de Grand Slam cada uno, los jugadores saben lo que es ganar un oro olímpico (el suizo, en dobles) y se aferran al tenis como argumento principal.