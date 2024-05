Era una historia real que, si no se lo avisaba al lector, podría pensar que era ficción. Ahí se me abrió el apetito por probar la literatura más en formato de intriga. Fue una pulsión que luego hizo clic con algo que, creo, nos pasa a quienes nos dedicamos al análisis político y económico durante mucho tiempo , que es la necesidad de escribir de forma más libre, sin atavismos, explica.

Consideré que la ficción y la literatura eran ideales para salir de esa autocensura. También, soy lector empedernido de Andrea Camilleri, el italiano que hace mucho ese tipo de novela negra política, igual que Manuel Vázquez Montalbán, y consideré que el campo electoral también es muy fértil para hacer intriga, porque además tiene un desenlace, que es el día de los resultados electorales.

A lo anterior, se aunó su interés por hablar de lo que acontecía en la Argentina del contexto político previo a la elección presidencial del año pasado, cuya primera vuelta tuvo lugar en octubre y la segunda, en noviembre, y de la que salió victorioso Javier Milei.

Argentina se ha quedado corta en la ficción

La citada novela, definida por Serrano como una historia de ficción que podría ser real , fue escrita entre finales de 2021 y mediados de 2023; es decir, antes del triunfo en los comicios del líder de la coalición La Libertad Avanza.

No sabíamos qué iba a pasar si él ganaba, pero sabíamos que estaba pasando algo, y es que había una crisis de representatividad política muy fuerte en Argentina; creía necesario hablar de unas elecciones que estaban a la vista en una sociedad que tenía ya padecimientos, con una crisis de la clase política muy fuerte que no representaba la cotidianidad de la sociedad. Por todo eso, me dieron muchas ganas de probar con la literatura, no sin temor y nervios.

Tras contar que disfrutó mucho el proceso de escritura de esa obra, porque era como ir a terapia y decir lo que no se atreve de la intimidad de una campaña electoral – he tenido la suerte, en América Latina, de estar cerca de candidatos y candidatas presidenciales –, el escritor nacido en Sevilla en 1975 destaca que, a la luz de lo ocurrido en los pasados comicios argentinos, su libro se ha quedado corto en ficción respecto de la realidad.