A

l hablar del poder cultural, hay que mencionar a quienes nunca lo buscaron, no encajaron en sus redes o no fueron admitidos: José Revueltas, Enrique González Rojo Arthur, Max Rojas, Guillermo Fernández, Leopoldo Ayala, por mencionar algunos escritores raros e incómodos. Luego los que, pudiendo tomar cierto liderazgo, prefirieron pasar : José Agustín, José Joaquín Blanco. Mientras tanto, las figuras paternales se fueron muriendo sin herederos. Quienes parecían relevar a la generación de los caciques históricos (Javier Sicilia, Juan Villoro, Vicente Quirarte, David Huerta, Alberto Ruy Sánchez), con prestigio literario y posiciones en el poder cultural por fuera del aparato estatal, no han pretendido (salvo Sicilia en algún momento) ser voceros, jefes o guías de nadie, simplemente se han aplicado a su trabajo, claro que con influencia editorial, institucional y de opinión. Otro pudo ser Jorge Volpi, cercano a la jerarquía universitaria y diplomático. Pero en realidad los caciques culturales dejaron de nacer hacia 1950.

El factor exilio español , influyente como fue, no se caracterizó por ocupar cargos o posiciones de poder cultural, si bien creó o trasplantó algunos componentes. Adolfo Sánchez Vázquez, José Gaos, Pedro Garfias, Manuel Altolaguirre o José Pascual Buxó sólo actuaron en la academia, en publicaciones de gran calidad y limitada difusión, y no crearon cotos. Juan Rejano dirigió un tiempo el suplemento de El Nacional. José Moreno Villa sobrevivió como periodista y pintor. Emilio Prados, Luis Cernuda y León Felipe prefirieron la sombra. A lo largo de los años 50 Luis Buñuel filma el mejor cine mexicano sin que ello le reporte influencia política o gremial. Su obra la culmina en Europa. En cambio, Joaquín Díez Canedo sí alcanza gran influencia editorial.

La generación del 68 desarrolla una fuerte vocación de poder, lográndolo en lo institucional y desde la oposición. Alimenta revistas críticas y el activismo universitario, o bien engrosa las filas del gobierno. Los pocos que optaron por la vía armada fueron descalificados por la izquierda partidaria e intelectual y liquidados por el Estado. Veinte años después, en 1988, aquellos jóvenes tomaron el poder y abrazaron el neoliberalismo capitalista.

El siguiente relevo resultó menos ambicioso. Predominan un apego a los mayores, un trabajo creador y académico serio y algo desenfadado. Entre 1970 y 1980 proliferan pulcras y atractivas revistas literarias y editoriales independientes que viven de milagro y por amor al arte.

Al monetizarse la cultura oficial en la década de 1990, la onda es obtener financiamiento en un mercado de meritocracia sin fin. Eso llevó a una profesionalización de la gestión cultural que reparte recursos bajo cada vez más duras exigencias tributarias y de papeleo. Los creadores y pensadores salen sobrando en las cúpulas, constituyen sólo la materia de trabajo de la burocracia cultural, aunque su inclusión legitime jurados.