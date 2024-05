Los partidos siguen haciendo política bajo los estándares de personas que les tocó vivir en los 70 u 80, y no han entendido la nueva forma de comunicación, por ejemplo, la propaganda en las calles. A los jóvenes no les encanta ese tipo de mensajes porque estamos ensuciando su ambiente, estamos dejando una huella de carbono que les va a tocar enfrentar; estas personas buscan mecanismos más orgánicos de comunicación, menos agresivos y menos violentos con el medio ambiente .

Tanto Huesca como Gisela Rubach, especialista del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), coincidieron en que la falta de participación es porque en este grupo poblacional se detecta una pérdida de identidad política, falta de representatividad en las candidaturas y desencanto con la política porque la asocian con corrupción; además, los partidos políticos no logran conectar efectivamente con este sector.

De acuerdo con datos históricos del Instituto Electoral de la Ciudad de México, 70 por ciento de los primovotantes –que este año suman unos 223 mil– ejercen su voto por la emoción de cumplir su mayoría de edad; sin embargo, luego se desencantan con la política y dejan de participar en aproximadamente tres procesos electorales y regresan al cuarto proceso electoral, cuando son económicamente activos.

Para Rubach, parte del voto de los jóvenes en la capital lo absorberán los candidatos de Movimiento Ciudadano Jorge Máynez y Salomón Chertorivski.

“Recordemos que los jóvenes tampoco son grandes participantes en los procesos electorales, habrá que ver si una canción los llama a votar o si siguen apáticos como la mayoría de las veces han sido en las elecciones.

“Yo no diría que con su sector complicado de llegar, sino que los políticos simples y sencillamente no han entendido cómo hacerlo; los jóvenes están en redes sociales, en Tiktok, en los videojuegos, en el gaming y demás; ahí es donde hay que llegarles, de otra manera no hay forma que los candidatos hagan clic con ellos.”