Domingo 26 de mayo de 2024, p. 27

Así como sucedió en otras latitudes, se debería crear un centro de control de enfermedades latinoamericano que promueva que los países de la región compartan información en materia de enfermedades transmisibles y tomar acciones concretas y conjuntas , así como tener posturas a nombre de todos los miembros en la discusión de acuerdos sanitarios, planteó Jorge Saavedra, director ejecutivo del Instituto de Salud Pública Global de Aids Healthcare Foundation (AHF).

Tras la pandemia de covid-19, los países de África comprendieron que es mejor estar unidos, y por eso en la discusión del Acuerdo Pandémico, en la Organización Mundial de la Salud, llevaron una postura conjunta.

Ahora, por ejemplo, está la situación del dengue, que es una cuestión latinoamericana, y no es que no haya en otras regiones del mundo, pero claramente la región está siendo desproporcionadamente afectada , señaló a La Jornada.

Saavedra expuso que no se duplicarían funciones con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) si se creara un centro de control de enfermedades latinoamericano. “Esta propuesta no es en contra de la OPS, ellos tienen otro rol, es una agencia de la OMS para toda la región, desde Canadá hasta Argentina, y no tiene ese papel de coordinación entre países: lo que necesitamos es una colaboración Sur-Sur.