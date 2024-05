S

igue la actuación atroz y vergonzosa del jefe de la banda criminal llamada ejército israelí. Netanyahu muy pronto se topará, así lo espera la población víctima del sionismo militarizado, con una verdad irrefutable: el gobierno israelí es genocida.

Quienes llegaron a Palestina invadieron un territorio ya habitado por una nación indígena ancestral. Tomaron como pretexto la supuesta necesidad de regresar a la tierra prometida y volvemos a preguntar: ¿prometida por quién o qué?

Para simplificar, porque la historia es larga y también contradictoria, señalamos que fue el movimiento sionista creado por Theodor Herzl el paso que parió el desastre social para el pueblo palestino (incluida la población judía que allí convivía sin problema alguno).

El atraco lo hicieron, consciente y decididamente, con el apoyo de aquellos que sostuvieron económica y políticamente la idea de Herzl. Recurrir a la historia del pueblo judío errante para, aquí sí, regalarse un país para erigirse posteriormente como una nación potente. Por supuesto, a costa de lo que fuera. Y desde entonces las matanzas y las invasiones no han cesado. Incluso, con el reclamo de aquellos países que han señalado la violación constante a los derechos humanos del pueblo palestino.

Desde la organización La Internacional Progresista, nos comparten los compañeros Bernie Sanders y Yanis Varoufakis, fundadores y activistas por la restauración de la justicia mundial, el siguiente análisis al que daremos espacio en las próximas semanas.

En su Informe 19, titulado Aún no estamos ganando, pero ellos están perdiendo , nos queda claro que la fuente del conflicto ya ha tomado una magnitud totalmente inaceptable, injustificable y criminal.

No sólo por los daños directos a la población civil, sino por la mentira sobre la cual se está intentando justificar el ministro Netanyahu. El genocida quiere demostrar que el daño atroz no es otra cosa sino gajes del oficio, o un resultado colateral en la lucha por la defensa de su país. No tenemos duda alguna de que este episodio insoportable debe terminar con el alto el fuego ¡de inmediato!, así como la detención del ministro y sus seguidores. Son criminales de guerra que tienen que ir a juicio. Dejarlos libres sería un acto de impunidad inaceptable, como tantos otros que ha experimentado la humanidad.

Hasta el momento, la situación es como sigue. Las fuerzas israelíes han lanzado su asalto en Rafah contra 1.4 millones de refugiados civiles palestinos hambrientos, sedientos, enfermos o heridos. Los portavoces del régimen siguen afirmando que sus ataques son selectivos , una grotesca mentira tras la masacre indiscriminada de unos 40 mil hombres, mujeres, niños y niñas. Situación imposible de sostener.

La población de Rafah ya se enfrenta a una catástrofe de proporciones indescriptibles. Carecen de instalaciones, infraestructuras y los servicios más básicos. Muchos viven en tiendas de campaña. Los insectos y las enfermedades transmitidas por insectos proliferan. Se han agotado los alimentos, el agua, los medicamentos y el combustible. Estas graves carencias, que ponen en peligro la vida, son consecuencia directa del prolongado bloqueo israelí de Gaza, una política que adquirió proporciones genocidas desde el 8 de octubre.