Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Domingo 26 de mayo de 2024, p. 7

Maestras de educación indígena de La Montaña Alta de Guerrero señalaron que no sólo enfrentan inseguridad y carencias de infraestructura básica, como Internet y sanitarios en las escuelas, también debemos trasladarnos hasta seis horas desde nuestra casa para llegar a las comunidades donde trabajamos, con un salario que no supera 6 mil pesos quincenales .

En entrevista con La Jornada, las profesoras Diana e Isabel narran los desafíos que impone la extrema pobreza en muchos pueblos aisladas. Mi escuela está en una comunidad del municipio de Cochoapa, uno de los más pobres del país. Allá nos damos cuenta de que los niños no se concentran porque no comen. Su desayuno y almuerzo apenas es un chicharroncito y un juguito, porque no tienen nada más .

Sería un sueño, dice Diana, quien tiene seis años de experiencia docente y se traslada seis horas desde su domicilio para realizar su labor educativa, que mis niños pudieran ver una ciudad como esta; se maravillarían de todo lo que hay. Allá no tenemos señal ni de teléfono, menos de Internet, pero si pudieran ver las calles, los edificios, quizá sería más fácil que comprendieran que con estudios pueden ir muy lejos .

Isabel, con 26 años de servicio como profesora unitaria de prescolar, en la comunidad de Llano Grande, municipio de Acatepec, afirma: “es muy duro, porque somos hablantes de una lengua madre y no tenemos libros ni materiales didácticos en nuestro idioma.