Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Domingo 26 de mayo de 2024, p. 6

La importancia del voto de los cristianos evangélicos no es menor, aseguró Elio Masferrer, experto en asuntos religiosos, debido a que representan cerca de 20 por ciento del padrón electoral , pero advirtió que a diferencia de lo que opinan diversos liderazgos religiosos, no se perfila que sufraguen de forma corporativa por los candidatos que indiquen los ministros de las congregaciones y agrupaciones.

En entrevista con La Jornada, dijo que los parámetros izquierda y derecha no son útiles para entender el comportamiento evangélico en las urnas, ni tampoco que se enarbolen causas como la defensa de la familia y la vida.

El antropólogo explicó que tienen una concepción particular sobre el pecado y los pecadores. “La concepción del mundo evangélico está centrada en convertir al pecador, y en esa perspectiva podrían no estar de acuerdo con cuestiones sexogenéricas, pero no estigmatizan a quien tiene esas prácticas; no es un eje que va a definir un comportamiento electoral.

Puede haber opciones políticas que digan vamos a defender la familia, nos oponemos radicalmente a que se casen personas del mismo sexo; y eso no emociona a todos los evangélicos, porque es dejarlos sin materia de trabajo.