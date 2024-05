En Puebla, en un acto organizado junto al parque Paseo Bravo, en el centro histórico de la ciudad, afirmó ante cientos de simpatizantes que “no van a permitir que regrese el góber precioso”, apodo con el que se conoce al ex mandatario priísta de esta entidad Mario Marín Torres, detenido en 2003 por tortura. El mes pasado relacionó al abanderado de Morena al gobierno de la entidad, Alejandro Armenta Mier, con el grupo del ex mandatario local.

Por la mañana, Gálvez dijo a sus simpatizantes en Puebla: “vamos a volver a hacer de Puebla ese estado que crecía económicamente, ese estado de vanguardia que ha tenido un retroceso los próximos seis años (sic), no vamos a permitir que regrese el Góber Precioso. ¿Quieren que regrese con Armenta? Pues entonces a votar y a botarlos el próximo 2 de junio”.

Hace poco más de un mes, en otro mitin organizado en esta entidad, la abanderado opositora se refirió a Alejandro Armenta como un chapulín por brincar desde del grupo político vinculado a Marín Torres.

Tras referirse nuevamente al caso del asesinato de un menor de edad en Tabasco, replanteó algunas de sus propuestas: vamos a ganar para reunir a las madres con sus hijos, a las víctimas con la justicia, vamos a ganar para cuidar nuestro planeta, pero, sobre todo, para inaugurar una nueva era de prosperidad y grandeza para México; tengan fe, tengan fe, Dios está con nosotros, Dios está con nosotros , concluyó.

En tanto, entrevistada a su llegada a la capital de Chihuahua, se le preguntó si espera una guerra sucia al final de su campaña presidencial. “La verdad, de todo lo que intentaron nada me bajó (en la preferencia electoral); al contrario, me subió, porque no hay nada. Yo no soy una mujer corrupta, no soy una mujer que tenga cuentas de banco como la señora Sheinbaum en paraísos fiscales”, respondió.

Y al expresar su respeto por la decisión de MC de modificar su cierre de campaña, aclaró que en su caso, su último acto proselitista sigue en pie para realizarse en Nuevo León. Afirmó que al estar convocado en la Arena Monterrey, cuenta con las medidas de seguridad necesarias.