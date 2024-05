Afirmo que es nuestra obligación luchar por esta causa, entre otras que surjan para colaborar desde nuestros lugares por pequeños y humildes que se nos aparezcan, con una convicción que no proviene de discursos, sino de hechos reales, constatables en la historia y verificables en nuestra experiencia personal. Luchar por la readopción de las milpas en la República Mexicana, con perspectivas y recursos actuales e históricos, que no desaparecieron por sí solos o por caducidad, sino que fueron extinguidos paulatinamente por la imposición de los monocultivos y su discurso aparentemente científico, pero en realidad ideológico, dentro del razonamiento de la utilidad monetaria e ignorando la necesidad humana.

Se trata de una cruzada nacional que no sólo concierne a los trabajadores del campo sobrevivientes en México y dependientes de remesas de quienes debieron sacrificar sus lazos sociales para enviar dinero a sus familiares más débiles, y todavía más debilitados porque con el dinero recibido compran los comestibles (que no alimentos) producidos por las industrias extranjeras en nuestro suelo.

Nuestro Presidente López Obrador, pese a su infatigable lucha por sacar al país de su pobreza y violencia, no pudo ya romper el círculo vicioso que encierra el artículo 4 constitucional, cuando se le quita sentido a la frase sobre la alimentación suficiente, sana, de buena calidad y de acuerdo a la propia cultura, dejándole sólo la suficiencia, porque el Presidente no se atrevió o no pudo propiciar el regreso de los policultivos aunados a su premisa esencial, que es la comunidad usufructuaria a título de poseedores de la tierra, que son a la vez trabajadores, consumidores y mercaderes de la sobreproducción campesina y artesanal que deriva de los alimentos. Estamos seguras de que la próxima Presidencia será sensible a nuestra propuesta, de ustedes y especialistas de larga data, contemos los unos con las otras y todos con todos.

