Reyes Martínez Torrijos

Periódico La Jornada

Domingo 26 de mayo de 2024, p. 5

La poesía ve la persecución de la belleza y lo sublime como una de sus misiones, al igual que la búsqueda del bien moral, refirió el poeta español Fernando Valverde, quien presentó en México su poemario más reciente, Los hombres que mataron a mi madre (Visor).

En entrevista con este diario, el profesor de la Universidad de Virginia recordó que Shelley dijo: la mayor herramienta para el bien moral es la imaginación, y que sólo si somos capaces de imaginar el dolor que nuestros actos pueden causar en los otros, seremos libres de decidir provocarlos o no .

Valverde mencionó que el discípulo de Rousseau, en esa maravillosa ingenuidad, cree que cualquier persona que no esté enferma preferirá el bien antes que el mal. Creo que el mayor producto de la imaginación, hasta que no se demuestre lo contrario, es la poesía .