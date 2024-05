E

l Museo de Arte Moderno de París, conocido como Centro Pompidou, presenta una reveladora exposición de la obra del escultor Constantin Brancusi. Se trata, en efecto, de una muestra de la revelación, buscada por este escultor de origen rumano, de la esencia de los seres y las cosas: el alma.

En cada una de sus obras, Brancusi despoja de su apariencia superficial el objeto que esculpe, a fin de que su fondo esencial, su ser real, se manifieste. Las formas se purifican, lo sobrante desaparece, caen las envolturas y, de este despojamiento brota el ser profundo, la expresión luminosa del sentido que lo anima a emprender el vuelo. He buscado durante toda mi vida la esencia del vuelo , nos dice este artista. De este anhelo de atrapar el vuelo del pájaro nace la serie que inicia con la Maïastra (pájaro estilizado), serie de 27 obras que le tomó 22 años de su vida: “Quise que la Maïastra alce la cabeza sin expresar, por este movimiento, arrogancia, orgullo o desafío. Ese fue el problema más difícil y, luego de un gran esfuerzo, logré integrar en este movimiento el apogeo del vuelo”.

Calificado de artista abstracto por la crítica, así como de surrealista, Brancusi rechaza ambas clasificaciones y se afirma hiperrealista: “Son unos imbéciles quienes dicen que mi trabajo es abstracto… lo que califican de abstracto es lo más realista, es lo que es real; no es la forma exterior, sino la idea, la esencia de las cosas”, responde Brancusi a la crítica. A semejanza de Rodin, en cuyo atelier pasa un breve periodo, desea expresar lo propio al hombre: no una infinidad cuantitativa (la grandilocuencia), sino una infinidad cualitativa, su alma, más allá de cualquier medida. Esta ambición no significa el abandono de la materia, al contrario, es el uso apropiado de su naturaleza al servicio de una realidad más fundamental que toca lo inmaterial. El genio de Brancusi es hacer coincidir el fondo y la forma, traer a la superficie el alma de las cosas, dar materia a la revelación fulgurante.