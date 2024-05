S

i alguien siente hoy que le cae encima el peso de la historia (y la forzada educación que eso trae consigo), ése es el primer ministro Netanyahu y su entorno. La decisión de optar por la violencia y, además, violencia extrema, que cobró la vida de decenas de miles de niños, niñas, ancianos, mujeres y jóvenes en su casas y en sus calles, ahora se vuelve contra él y arrastra al pueblo israelí a una situación peor a la que tenía. En un video de hace años –que aquí se comentaba después de octubre pasado–, el dirigente insistía en que para lidiar con los palestinos había que golpearlos y golpearlos duro , y de manera tajante desdeñaba la importancia de posibles reacciones internacionales. Ahora Israel está cuestionado como nunca, abandonado o confrontado por muchos países, con su líder mayor al final del túnel sin retorno en que él mismo se encerró con la opción por la violencia y, en caso de una situación fortuita, a un paso de ser arrestado y confinado en una cárcel.

En el fondo, estamos frente a otro episodio de lo que ha sido la confrontación histórica entre los que rodeados de armamento y muertes inocentes proclaman su superioridad moral y, ahora con la heroica resistencia del pueblo palestino, los desarmados y oprimidos.

El enorme poder militar, político y monetario de los superiores y atrabiliarios, aparece ahora no sólo como incapaz, sino contraproducente, pues profundiza su imagen como prepotente y genocida. Además, acusar de antisemitas a todos los que protestan, ha hecho que esa palabra ya no suene más como un justo reclamo, sino a hipocresía. Por ponerla en una imagen, es el soldado rodeado de cadáveres y de las ruinas de sus casas, hospitales, escuelas y universidades destruidas que con esa palabra intenta callar a quienes lloran de dolor y lo acusan. La profundidad de la derrota moral que sufren los perpetradores es que cada vez más la única reivindicación posible es que dejen de sabotear la creación de un Estado Palestino Libre y aprendan a vivir con él en un mismo mundo.