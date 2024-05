Arturo Sánchez Jiménez y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Sábado 25 de mayo de 2024, p. 11

El gobierno federal atiende las demandas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), afirmó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien confió en que se llegará a un acuerdo con los docentes, pero acotó que no hay prisa en este proceso.

Cuestionado sobre las protestas de la CNTE en distintos puntos del país, el mandatario dijo en su habitual rueda de prensa en Palacio Nacional que ellos, como todos los manifestantes, están en libertad de expresarse, en este gobierno no se reprime a nadie , pero pidió que lo hagan de manera pacífica.